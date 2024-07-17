Єврокомісія схвалила передачу Україні майже 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility

Що передувало

Нагадаємо, на початку цього року лідери країн ЄС схвалили програму Ukraine Facility, у рамках якої для України передбачили 50 млрд євро до 2027 року.

Кошти Україна отримує за умови виконання низки реформ. Загалом країна має 151 індикатор за 69 напрямками реформ.

16 липня стало відомо, що Україна надіслала запит на отримання понад 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility від Євросоюзу, оскільки вона виконала усі дев'ять індикаторів за другий квартал 2024 року.

До речі, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна у серпні отримає від ЄС перший транш із доходів від заморожених активів Росії. Він становитиме 1,4-1,5 млрд євро.

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