Еврокомиссия одобрила передачу Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Что предшествовало

Напомним, в начале этого года лидеры стран ЕС одобрили программу Ukraine Facility, в рамках которой для Украины предусмотрели 50 млрд евро до 2027 года.

Средства Украина получает при условии выполнения ряда реформ. В целом страна должна 151 индикатор по 69 направлениям реформ.

16 июля стало известно, что Украина направила запрос на получение более 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility от Евросоюза, поскольку она выполнила все девять индикаторов за второй квартал 2024 года.

К слову, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина в августе получит от ЕС первый транш из доходов от замороженных активов России. Он составит 1,4-1,5 млрд евро.

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