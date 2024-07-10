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Україна отримає транш з активів РФ у серпні. Він піде на ППО та боєприпаси, - Умєров

Середа 10 липня 2024 21:50
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Україна отримає транш з активів РФ у серпні. Він піде на ППО та боєприпаси, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров та високий представник ЄС Жозеп Боррель (ministry_of_defense_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна отримає перший транш із прибутків від заморожених активів Росії у розмірі 1,4-1,5 млрд євро на початку серпня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

Сьогодні Умєров зустрівся з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Вашингтоні.

"Хочу подякувати ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ. 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України", - зазначив міністр.

За його словами, загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 млрд євро щорічно.

Перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро стане доступним на початку серпня 2024 року.

ЄС та Україна домовилися, що перший транш буде витрачено за трьома напрямками:

  • боєприпаси;
  • засоби ППО;
  • підтримка українських виробників.

"Важливо зазначити, що профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні до кінця 2024 року. Ці рішення є надзвичайно важливими для зміцнення нашої обороноздатності та підтримки українських виробників", - додав Умєров.

Кредит для України на 50 млрд доларів

Нагадаємо, нещодавно у Євросоюзі схвалили передачу прибутку від заморожених російських активів Україні.

США запропонували виділити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів. Лідери G7 на саміті в Італії у червні підтримали цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Україна вже влітку цього року може отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів.

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