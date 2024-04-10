Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС

50 млрд євро для України

1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.

Така програма передбачає, що Україна повинна буде виконати низку умов для того, щоб отримувати гроші.

Перші гроші в рамках Ukraine Facility Україна отримала в березні.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Єврокомісія погодилася майже вдвічі збільшити допомогу в рамках Ukraine Facility у 2024 році.

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