Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС

50 млрд евро для Украины

1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Средства должны передать в рамках программы Ukraine Facility.

Такая программа предусматривает, что Украина должна будет выполнить ряд условий для того, чтобы получать деньги.

Первые деньги в рамках Ukraine Facility Украина получила в марте.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что Еврокомиссия согласилась почти вдвое увеличить помощь в рамках Ukraine Facility в 2024 году.

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