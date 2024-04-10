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Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия проинформировала Руководящий комитет ЕС о выделении Украине в марте 4,5 млрд евро в рамках промежуточного финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Программа предоставляет столь необходимую ликвидность для финансирования функционирования государства, например, выплаты заработной платы, пенсий и предоставления основных государственных услуг, чтобы Украина могла продолжать концентрировать усилия на победе в войне.

"Второй транш предварительного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро для Украины запланирован на апрель при условии положительной оценки выполнения согласованных условий", - говорится в сообщении. 

 

50 млрд евро для Украины

1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Средства должны передать в рамках программы Ukraine Facility.

Такая программа предусматривает, что Украина должна будет выполнить ряд условий для того, чтобы получать деньги.

Первые деньги в рамках Ukraine Facility Украина получила в марте.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что Еврокомиссия согласилась почти вдвое увеличить помощь в рамках Ukraine Facility в 2024 году.

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