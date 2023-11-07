Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України, але з умовами, - Bloomberg

Європейська комісія, ймовірно, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України після виконання всіх семи умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляє видання, у вівторок Єврокомісія збереться на засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України.

Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами.

За даними Bloomberg, Єврокомісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після того, як вона завершить реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання.

Проте остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не затверджено.

Вступ України до ЄС

Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов. За даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".

Зазначимо, що вже 8 листопада Єврокомісія має опублікувати звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією про початок переговорів про вступ України.

За даними ЗМІ, Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири із семи критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС.