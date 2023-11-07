Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины, но с условиями, - Bloomberg

Европейская комиссия, вероятно, будет рекомендовать странам-членам ЕС приступить к официальным переговорам о вступлении Украины после выполнения всех семи условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, во вторник Еврокомиссия соберется на заседание, чтобы окончательно принять решение о том, рекомендовать ли официально начать переговоры о членстве Украины.

Ожидается, что результат будет положительным для Киева, но с дополнительными условиями.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после того, как она завершит реформы и предпримет шаги по законодательству в отношении нацменьшинств, борьбы с коррупцией, а также деолигархизации и лоббирования.

Однако окончательная формулировка заключения Еврокомиссии еще не утверждена.

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

Отметим, что уже 8 ноября Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, с рекомендацией о начале переговоров о вступлении Украины.

По данным СМИ, Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.