UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єврокомісія рекомендує заморозити виділення 7,5 млрд євро для Угорщини

Фото: Єврокомісія рекомендує заморозити виділення 7,5 млрд євро для Угорщини (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Європейська комісія рекомендує заморозити виділення 7,5 млрд євро для Угорщини у рамках фінансування ЄС. Причиною цього називають проблеми з верховенством права у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Зазначається, що до 19 листопада Будапешт мав ухвалити 17 реформ, про які влітку угорський уряд домовився з ЄС.

"Незважаючи на те, що низка реформ була проведена або перебуває на стадії реалізації, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів щодо виправлення становища, як вона зобов'язалася", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Виконавчий віце-президент ЄС, комісар Валдіс Домбровскіс заявив, що кошти не надійдуть Угорщині, доки основні етапи реформ не будуть реалізовані належним чином.

Голосування за ухвалення рекомендацій Єврокомісії щодо заморожування виплат Будапешту може відбутися не раніше 6 грудня, коли міністри економіки країн ЄС зберуться у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія може призупинити виділення частини коштів ЄС Угорщини, оскільки країна не ухвалила законів щодо боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаЕвросоюз