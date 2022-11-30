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Еврокомиссия рекомендует заморозить выделение 7,5 млрд евро для Венгрии

Фото: Еврокомиссия рекомендует заморозить выделение 7,5 млрд евро для Венгрии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Европейская комиссия рекомендует заморозить выделение 7,5 млрд евро для Венгрии в рамкам финансирования ЕС. Причиной тому называют проблемы с верховенством права в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что до 19 ноября Будапешт должен был принять 17 реформ, о которых летом венгерское правительство договорилось с ЕС.

"Несмотря на то, что ряд реформ были проведены или находятся в стадии реализации, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению положения, как она обязалась", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Исполнительный вице-президент ЕС, комиссар Валдис Домбровскис заявил, что средства не поступят Венгрии, пока основные этапы реформ не будут реализованы должны образом.

Голосование за принятие рекомендаций Еврокомиссии о заморозке выплат Будапешту может состояться не ранее 6 декабря, когда министры экономики стран ЕС соберутся в Брюсселе.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия может приостановить выделение части средств ЕС Венгрии, поскольку страна не приняла законы по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права.

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