Єврокомісія пропонує збільшити митні збори на імпорт зерна з РФ та Білорусі

Фон дер Ляєн зазначила, що пропозиція стосується мит на зернову продукцію, насіння олійних культур і похідні продукти з них із Росії та Білорусі.

За її словами, для такої пропозиції "були достатні причини" і це дозволить "уникнути дестабілізації російським зерном європейських ринків".

"Збільшення митних зборів покладе край доходам, які отримує Росія від цієї продукції через експорт в ЄС. І це стане гарантією, що на ринок ЄС не потрапить нелегальний експорт українського зерна, яке викрала Росія", - сказала фон дер Ляєн.

Прем'єр Бельгії, що нині головує в Європейській Раді, Александер Де Кроо додав, що ця тема буде активно обговорюватися лідерами країн ЄС під час другого дня саміту в п'ятницю, 22 березня.