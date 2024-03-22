Єврокомісія пропонує збільшити митні збори на імпорт зерна з РФ та Білорусі
Європейська комісія оголосила пропозицію збільшити митні збори на імпорт російської зернової продукції до країн Європейського Союзу.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її спільну прес-конференцію з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі.
Фон дер Ляєн зазначила, що пропозиція стосується мит на зернову продукцію, насіння олійних культур і похідні продукти з них із Росії та Білорусі.
За її словами, для такої пропозиції "були достатні причини" і це дозволить "уникнути дестабілізації російським зерном європейських ринків".
"Збільшення митних зборів покладе край доходам, які отримує Росія від цієї продукції через експорт в ЄС. І це стане гарантією, що на ринок ЄС не потрапить нелегальний експорт українського зерна, яке викрала Росія", - сказала фон дер Ляєн.
Прем'єр Бельгії, що нині головує в Європейській Раді, Александер Де Кроо додав, що ця тема буде активно обговорюватися лідерами країн ЄС під час другого дня саміту в п'ятницю, 22 березня.
Саміт ЄС у Брюсселі
Нагадаємо, 21-22 березня у Брюсселі проходить саміт лідерів країн Європейського Союзу. Під час зустрічі розглядається продовження підтримки України, питання безпеки та оборони, зокрема ситуація на Близькому Сході, питання розширення ЄС, міжнародних відносин, міграції та сільського господарства.
За підсумками першого дня саміту, Європейська Рада закликала посилити санкції проти Росії. Пропонується запровадити нові механізми, що не дозволять агресору обходити обмеження через треті країни.
Днями міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії запропонували ЄС заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.
Раніше представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію із Росії та Білорусі.
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