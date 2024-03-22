Еврокомиссия предлагает повысить таможенные пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее совместную пресс-конференцию с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Фон дер Ляйен отметила, что предложение касается пошлин на зерновую продукцию, семена масличных культур и производные продукты из них из России и Беларуси.

По ее словам, для такого предложения "были достаточные причины" и это позволит "избежать дестабилизации российским зерном европейских рынков".

"Увеличение таможенных пошлин положит конец доходам, которые получает Россия от этой продукции через экспорт в ЕС. И это станет гарантией, что на рынок ЕС не попадет нелегальный экспорт украинского зерна, которое украла Россия", - сказала фон дер Ляйен.

Премьер Бельгии, которая нынче председательствует в Европейском Совете, Александер Де Кроо добавил, что эта тема будет активно обсуждаться лидерами стран ЕС в ходе второго дня саммита в пятницу, 22 марта.