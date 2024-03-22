Еврокомиссия предлагает повысить таможенные пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси
Европейская комиссия объявила предложение увеличить таможенные пошлины на импорт российской зерновой продукции в страны Европейского Союза.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее совместную пресс-конференцию с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.
Фон дер Ляйен отметила, что предложение касается пошлин на зерновую продукцию, семена масличных культур и производные продукты из них из России и Беларуси.
По ее словам, для такого предложения "были достаточные причины" и это позволит "избежать дестабилизации российским зерном европейских рынков".
"Увеличение таможенных пошлин положит конец доходам, которые получает Россия от этой продукции через экспорт в ЕС. И это станет гарантией, что на рынок ЕС не попадет нелегальный экспорт украинского зерна, которое украла Россия", - сказала фон дер Ляйен.
Премьер Бельгии, которая нынче председательствует в Европейском Совете, Александер Де Кроо добавил, что эта тема будет активно обсуждаться лидерами стран ЕС в ходе второго дня саммита в пятницу, 22 марта.
Саммит ЕС в Брюсселе
Напомним, 21-22 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран Европейского Союза. Во время встречи рассматривается продолжение поддержки Украины, вопросы безопасности и обороны, в частности ситуация на Ближнем Востоке, вопросы расширения ЕС, международных отношений, миграции и сельского хозяйства.
По итогам первого дня саммита, Европейский Совет призвал усилить санкции против России. Предлагается ввести новые механизмы, которые не позволят агрессору обходить ограничения через третьи страны.
На днях министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили ЕС запретить импорт зерна из России и Беларуси.
Ранее представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Беларуси.
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