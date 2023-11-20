Єврокомісія прогнозує спад економіки в країнах Балтії у 2023 році

Згідно з новими прогнозами Єврокомісії на Литву, Латвію та Естонію очікує спад економіки у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Єврокомісії.

Для Латвії ЄК прогнозує спад у 0,2% цього року. У попередньому прогнозі очікувалося зростання ВВП на 1,4%. Наступного року для Латвії прогнозують зростання ВВП на 2,4%. Очікується, що цього року інфляція становитиме 9,3%, наступного — 3,2%.

У Литві Єврокомісія очікує спад на 0,4% цього року і зростання економіки на 2,5% в 2024. Інфляція у Литві цього року оцінюється у 8,8%, а наступного року на рівні 2,9%.

Для Естонії цього року прогнозується скорочення ВВП на 2,6%. При цьому Єврокомісія очікує на зростання ВВП Естонії на 1,9% наступного року. Згідно з прогнозом, інфляція в 2023 становитиме 9,4%, а 2024 року знизиться до 3,5%.

Загалом щодо Європейського Союзу, ЄК очікує зростання економіки на 0,6% цього року та на 1,3% наступного. Найбільш стрімкий спад ВВП у 2023 році прогнозується в Естонії, Ірландії (-0,9%), Угорщині (-0,7%) та Люксембурзі (-0,6%), а найбільше зростання очікується на Мальті (+4%), у Хорватії (+2,6%) та Греції (+2,4%).

Прогнози з економіки України

Єврокомісія суттєво покращила прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році з 0,6% до 4,8%. Прогноз на 2024 рік знижено з 4,0% до 3,7%. У 2025 році очікується зростання ВВП на 6,1%.

Також в листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1-3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.