Еврокомиссия прогнозирует спад экономики в странах Балтии в 2023 году

Для Латвии ЕК прогнозирует спад в 0,2% в текущем году. В предварительном прогнозе ожидался рост ВВП на 1,4%. В следующем году для Латвии прогнозируют рост ВВП на 2,4%. Ожидается, что в этом году инфляция составит 9,3%, в следующем – 3,2%.

В Литве Еврокомиссия ожидает спад на 0,4% в этом году и рост экономики на 2,5% в 2024 году. Инфляция в Литве в этом году оценивается в 8,8%, а в следующем году на уровне 2,9%.

Для Эстонии в текущем году прогнозируется сокращение ВВП на 2,6%. При этом Еврокомиссия ожидает роста ВВП Эстонии на 1,9% в следующем году. Согласно прогнозу, инфляция в 2023 году составит 9,4%, а в 2024 году снизится до 3,5%.

В целом по Европейскому Союзу ЕК ожидает роста экономики на 0,6% в этом году и на 1,3% в следующем. Наиболее стремительный спад ВВП в 2023 году прогнозируется в Эстонии, Ирландии (-0,9%), Венгрии (-0,7%) и Люксембурге (-0,6%), а наибольший рост ожидается на Мальте (+4%), в Хорватии (+2,6%) и Греции (+2,4%).

Прогнозы по экономике Украины

Еврокомиссия существенно улучшила прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2023 году с 0,6% до 4,8%. Прогноз на 2024 г. снижен с 4,0% до 3,7%. В 2025 году ожидается рост ВВП на 6,1%.

Также в ноябре МВФ повысил прогноз по росту реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (из предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 г. рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.