Єврокомісія продовжить переговори з Україною про транзит газу, - Reuters

Заява була зачитана послам ЄС вранці 27 січня перед зустріччю міністрів закордонних справ, на якій буде обговорено продовження санкцій щодо Росії, які повинні продовжуватися кожні шість місяців.

Угорщина відтерміновує відновлення санкцій блоку проти Росії, поновлення яких має бути одноголосним рішенням. Крайній термін - 31 січня.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, а також, що постачання газу через Україну має відновитися з метою забезпечення енергетичної безпеки блоку.

"Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання в Європу через систему газопроводів на території України. Комісія готова долучити Угорщину до цього процесу поряд зі Словаччиною", - йдеться в заяві.

Поставки російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина підштовхують ЄС до втручання для відновлення потоків через трубопровід.

Раніше видання Politico повідомило, що Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії. Очікується, що Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій будуть розглянуті побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".

За інформацією Bloomberg, заява Єврокомісії підтвердить зобов'язання допомогти Україні відновити і стабілізувати її інфраструктуру, а також розв'язати питання поставок газу і нафти.

Президент України Володимир Зеленський заявив на вихідних, що Київ готовий дозволити подачу газу з Азербайджану через країну.