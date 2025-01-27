Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о транзите газа, - Reuters

Заявление было зачитано послам ЕС утром 27 января перед встречей министров иностранных дел, на которой будет обсуждаться продление санкций в отношении России, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев.

Венгрия откладывает возобновление санкций блока против России, возобновление которых должно быть единогласным решением. Крайний срок - 31 января.

Премьер-министр Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что санкции наносят ущерб экономике Венгрии и что поставки газа через Украину должны возобновиться в целях обеспечения энергетической безопасности блока.

"Комиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через систему газопроводов на территории Украины. Комиссия готова включить Венгрию в этот процесс наряду со Словакией", - говорится в заявлении.

Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия подталкивают ЕС к вмешательству для возобновления потоков через трубопровод.

Ранее издание Politico сообщило, что Венгрия в последний момент согласилась одобрить продление санкций против России. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения Венгрии по поводу "энергетической безопасности".

По информации Bloomberg, заявление Еврокомиссии подтвердит обязательства помочь Украине восстановить и стабилизировать ее инфраструктуру, а также решить вопрос поставок газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на выходных, что Киев готов разрешить подачу газа из Азербайджана через страну.