Єврокомісія продовжила до вересня заборону на імпорт зерна з України

"Все ще необхідно, щоб такі продукти, як пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник з України, які конкурують за одні й ті самі простори для зберігання, імпортувалися для споживання чи переробки на територію Євросоюзу до всіх країн за винятком Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини", - йдеться в документі.

Зазначається, що рішення набирає чинності з моменту публікації й діятиме до 15 вересня.

Єврокомісія також розраховує до осені покращення ринкової ситуації з постачанням зерна з України.

Заборона на імпорт з України

Нагадаємо, Європейський Союз 2 травня ввів обмеження на імпорт українського продовольства, щоб зняти надмірну пропозицію зерна у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

У зв'язку з цим Єврокомісія виділила 100 млн євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна.

Сьогодні стало відомо, що Європейська комісія планує продовжити заборону на імпорт продовольства з України до п'яти країн ЄС до 15 вересня.