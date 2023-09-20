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Єврокомісія призупинила допомогу Сомалі через розкрадання грошей

Середа 20 вересня 2023 03:18
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Єврокомісія призупинила допомогу Сомалі через розкрадання грошей Фото: Єврокомісія призупинила допомогу для Сомалі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Єврокомісія тимчасово призупинила фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН у Сомалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Речник Європейської комісії Балаш Уйварі заявив, що розслідування ООН дізнілось про розкрадання коштів з програми, тому було вирішено тимчасово зупинити фінансування.

"Комісія не вимагала призупинення гуманітарних операцій у Сомалі: відповідно до стандартних процедур поточні операції отримали попереднє фінансування у розмірі 80% і все ще можуть бути реалізовані за рахунок цього початкового фінансування", - сказав він.

Подальші виплати будуть призупинені, доки не будуть надані роз’яснення та запевнення щодо вирішення виявлених проблем».

Зазначається, хщо до розкрадання грошей причетна місцева влада, співробітники сил безпеки, працівники гуманітарних організацій та землевласники.

Допомога для Сомалі

Минулого року в країні спостерігалась критична ситуація з продовольством - через це і найсильнішу посуху за десятиліття загинуло понад 43 тисячі людей. ООН та інші донори системно допомагають Сомалі. Так, бюджет ООН на гуманітарну допомогу Сомалі становить 72 мільйони євро (77 мільйонів доларів), з яких 10 мільйонів євро (10,68 мільйона доларів) призначені для ВПП.

В рамках цього їм допомагають і інші країні, наприклад, Україна. В вересні минулого року ми передали Сомалі та Ефіопії 50 тисяч тонн української пшениці.

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ООН Єврокомісія Сомали
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