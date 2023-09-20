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Еврокомиссия приостановила помощь Сомали из-за хищения денег

Среда 20 сентября 2023 03:18
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Еврокомиссия приостановила помощь Сомали из-за хищения денег Фото: Еврокомиссия приостановила помощь для Сомали (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Еврокомиссия временно приостановила финансирование Всемирной продовольственной программы ООН в Сомали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари заявил, что расследование ООН узнало о хищении средств из программы, поэтому было решено временно остановить финансирование.

"Комиссия не требовала приостановки гуманитарных операций в Сомали: в соответствии со стандартными процедурами текущие операции получили предварительное финансирование в размере 80% и все еще могут быть реализованы за счет этого первоначального финансирования", - сказал он.

Дальнейшие выплаты будут приостановлены, пока не будут предоставлены разъяснения и заверения в решении выявленных проблем».

Отмечается, что к хищению денег причастны местные власти, сотрудники сил безопасности, работники гуманитарных организаций и землевладельцы.

Помощь для Сомали

В прошлом году в стране наблюдалась критическая ситуация с продовольствием - из-за этого и сильнейшую засуху за десятилетие погибли более 43 тысяч человек. ООН и другие доноры системно помогают Сомали. Так, бюджет ООН на гуманитарную помощь Сомали составляет 72 миллиона евро (77 миллионов долларов), из которых 10 миллионов евро (10,68 миллиона долларов) предназначены для КПН.

В рамках этого им помогают и другие страны, например Украина. В сентябре прошлого года мы передали в Сомали и Эфиопию 50 тысяч тонн украинской пшеницы.

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