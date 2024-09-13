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Єврокомісія представила три варіанти продовження санкцій проти РФ, - Reuters

П'ятниця 13 вересня 2024 18:52
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Єврокомісія представила три варіанти продовження санкцій проти РФ, - Reuters Фото: Єврокомісія представила три варіанти продовження санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росії. Це має вирішальне значення для забезпечення кредиту G7 для України на суму 50 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Щоб забезпечити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.

Перший варіант, який представила Єврокомісія, включає п'ятирічне блокування російських активів з переглядом кожні 12 місяців і кваліфіковану більшість країн ЄС, необхідну для розморожування активів.

Другий варіант - відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.

Третім варіантом є продовження терміну продовження всіх санкцій, пов'язаних з Росією, до 36 місяців. Наразі санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись кожні пів року.

Кредит для України

Нагадаємо, у червні на саміті G7 лідери країн домовилися надати Україні кредит на суму 50 млрд доларів, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Росії, заблокованих західними країнами після початку війни.

Згідно з підсумковим комюніке, кошти планують передати Україні до кінця цього року.

Наразі обговорюються умови надання кредиту, включно з часткою кожної держави G7 у загальному фонді. Однак процес просувається повільно.

Сьогодні стало відомо, що ЄС обговорює продовження санкцій проти Росії до 36 місяців для забезпечення кредиту Україні.

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