Єврокомісія представила три варіанти продовження санкцій проти РФ, - Reuters

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росії. Це має вирішальне значення для забезпечення кредиту G7 для України на суму 50 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Щоб забезпечити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.

Перший варіант, який представила Єврокомісія, включає п'ятирічне блокування російських активів з переглядом кожні 12 місяців і кваліфіковану більшість країн ЄС, необхідну для розморожування активів.

Другий варіант - відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.

Третім варіантом є продовження терміну продовження всіх санкцій, пов'язаних з Росією, до 36 місяців. Наразі санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись кожні пів року.