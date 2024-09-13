Еврокомиссия представила три варианта продления санкций против РФ, - Reuters

Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продления санкций против России. Это имеет решающее значение для обеспечения кредита G7 для Украины на сумму 50 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Чтобы обеспечить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, страны G7 хотят быть уверены, что режим санкций ЕС относительно активов не будет отменен.

Первый вариант, который представила Еврокомиссия, включает пятилетнюю блокировку российских активов с пересмотром каждые 12 месяцев и квалифицированное большинство стран ЕС, необходимое для размораживания активов.

Второй вариант - возобновление замораживания активов каждые 36 месяцев единодушным голосованием.

Третьим вариантом является продление срока продления всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев. В настоящее время санкции ЕС в отношении России могут продолжаться каждые полгода.