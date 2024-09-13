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Еврокомиссия представила три варианта продления санкций против РФ, - Reuters

Пятница 13 сентября 2024 18:52
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Еврокомиссия представила три варианта продления санкций против РФ, - Reuters Фото: Еврокомиссия представила три варианта продления санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продления санкций против России. Это имеет решающее значение для обеспечения кредита G7 для Украины на сумму 50 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чтобы обеспечить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, страны G7 хотят быть уверены, что режим санкций ЕС относительно активов не будет отменен.

Первый вариант, который представила Еврокомиссия, включает пятилетнюю блокировку российских активов с пересмотром каждые 12 месяцев и квалифицированное большинство стран ЕС, необходимое для размораживания активов.

Второй вариант - возобновление замораживания активов каждые 36 месяцев единодушным голосованием.

Третьим вариантом является продление срока продления всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев. В настоящее время санкции ЕС в отношении России могут продолжаться каждые полгода.

Кредит для Украины

Напомним, в июне на саммите G7 лидеры стран договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России, заблокированных западными странами после начала войны.

Согласно итоговому коммюнике, средства планируют передать Украине до конца этого года.

В настоящее время обсуждаются условия предоставления кредита, включая долю каждого государства G7 в общем фонде. Однако процесс продвигается медленно.

Сегодня стало известно, что ЕС обсуждает продление санкций против России до 36 месяцев для обеспечения кредита Украине.

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