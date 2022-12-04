Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти РФ, - журналіст

"Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені", - зазначив Йозвяк.

За його словами, у попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС ЄС 12 грудня.