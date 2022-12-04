Еврокомиссия представила странам ЕС девятый пакет санкций против РФ, - журналист

"Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что на Беларусь снова санкции не нацелены", - отметил Йозвяк.

По его словам, в предварительном новом санкционном списке – около 180 компаний и банков, СМИ и технологических фирм. По предварительной информации, новый пакет санкций может быть согласован во время встречи министров МИД ЕС 12 декабря.