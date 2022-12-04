RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия представила странам ЕС девятый пакет санкций против РФ, - журналист

Фото: Еврокомиссия представила странам ЕС девятый пакет санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России, который коснется финансовых структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

"Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что на Беларусь снова санкции не нацелены", - отметил Йозвяк.

По его словам, в предварительном новом санкционном списке – около 180 компаний и банков, СМИ и технологических фирм. По предварительной информации, новый пакет санкций может быть согласован во время встречи министров МИД ЕС 12 декабря.

Ранее мы писали, что более тысячи россиян не пустили на территорию Литвы и Латвии из-за ограничений, введенных после вторжения РФ в Украину.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ожидает от девятого пакета санкций против России. Тем временем главы МИД семи стран, недавно прибывших с визитом в Киев, также согласились усилить санкционное давление против страны-оккупанта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕврокомиссияЕвросоюз