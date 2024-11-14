Єврокомісія погодила виділення Україні понад 4 млрд євро в межах Ukraine Facility

Шмигаль пояснив, що Єврокомісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

"Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", - підкреслив прем'єр.

Водночас він подякував ЄС за непохитну підтримку України.

"Навіть попри повномасштабну війну з Росією, ми продовжуємо реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС", - сказав Шмигаль.