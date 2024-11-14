Еврокомиссия согласовала выделение Украине более 4 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Шмыгаль объяснил, что Еврокомиссия дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша.

"Рассчитываем на скорейшее согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро", - подчеркнул премьер.

В то же время он поблагодарил ЕС за непреклонную поддержку Украины.

"Даже несмотря на полномасштабную войну с Россией, мы продолжаем реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС", - сказал Шмыгаль.