ЄС відкриє інноваційний оборонний офіс в Києві, - глава Єврокомісії

"Ми подвоюємо свою військову підтримку України. Ми вже надали 28 млрд євро і працюємо над створенням спеціального фонду для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує спроможності. Ми вже надали півмільйона боєприпасів, а до кінця року передамо один мільйон... Ми хочемо зміцнити оборонні потужності України", - повідомила глава Єврокомісії.

За її словами, наразі розробляється нова стратегія оборонної промисловості, яку буде презентовано через три тижні.

"Це буде перший крок до інтеграції України до наших оборонних промислових програм в Європі. Ми навчаємось від вашого досвіду на полі бою, ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю і хочемо для цього відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі прем'єра України Дениса Шмигаля з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вони скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 млрд євро протягом 4 років.

Перший транш надійде в український бюджет вже навесні цього року.

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