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ЕС откроет инновационный оборонный офис в Киеве, - глава Еврокомиссии

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Евросоюз планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, а также интегрировать Украину в европейский оборонно-промышленный комплекс.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы удваиваем свою военную поддержку Украины. Мы уже предоставили 28 млрд евро и работаем над созданием специального фонда для закупки вооружений. Параллельно оборонная промышленность стран ЕС наращивает способности. Мы уже предоставили полмиллиона боеприпасов, а до конца года передадим один миллион... Мы хотим укрепить оборонные мощности Украины", - сообщила глава Еврокомиссии.

По ее словам, сейчас разрабатывается новая стратегия оборонной промышленности, которая будет представлена через три недели.

"Это будет первый шаг к интеграции Украины в наши оборонные промышленные программы в Европе. Мы учимся от вашего опыта на поле боя, мы хотим интенсифицировать это сотрудничество и хотим для этого открыть инновационный оборонный офис в Киеве", - добавила она.

Напомним, сегодня во время встречи премьера Украины Дениса Шмыгаля с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, предусматривающей выделение 50 млрд евро в течение 4 лет.

Первый транш поступит в украинский бюджет уже весной этого года.

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