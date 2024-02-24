ua en ru
Сб, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС відкриє інноваційний оборонний офіс в Києві, - глава Єврокомісії

Україна, Субота 24 лютого 2024 18:22
UA EN RU
ЄС відкриє інноваційний оборонний офіс в Києві, - глава Єврокомісії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Євросоюз планує відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві, а також інтегрувати Україна в європейський оборонно-промисловий комплекс.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми подвоюємо свою військову підтримку України. Ми вже надали 28 млрд євро і працюємо над створенням спеціального фонду для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує спроможності. Ми вже надали півмільйона боєприпасів, а до кінця року передамо один мільйон... Ми хочемо зміцнити оборонні потужності України", - повідомила глава Єврокомісії.

За її словами, наразі розробляється нова стратегія оборонної промисловості, яку буде презентовано через три тижні.

"Це буде перший крок до інтеграції України до наших оборонних промислових програм в Європі. Ми навчаємось від вашого досвіду на полі бою, ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю і хочемо для цього відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі прем'єра України Дениса Шмигаля з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вони скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 млрд євро протягом 4 років.

Перший транш надійде в український бюджет вже навесні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання переговорної рамки
Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання переговорної рамки
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів