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Єврокомісія почне працювати над 9-м пакетом санкцій уже цими вихідними

Фото: вже цими вихідними Єврокомісія розпочне працювати над 9-м пакетом санкції проти РФ (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У неділю, 4 грудня, Єврокомісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 9-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське Радіо.

Як повідомила кореспондент Польського радіо у Брюсселі, серед держав-членів Євросоюзу, зокрема Польщі та країн Балтії, відчувається нетерпіння щодо вчасного прийняття їх пропозицій до чергового пакета санкцій проти РФ. Вони надіслали свої проєкти обмежень до Єврокомісії ще кілька тижнів тому, тому наразі закликають до пришвидшення роботи, особливо якщо врахувати, що останній пакет санкцій проти Росії було ухвалено два місяці тому.

Серед пропозицій цих країн, як зазначає Польське радіо, є заборона на співпрацю в галузі ядерної енергетики, у технологічному секторі, включаючи заборону на експорт усіх безпілотників, у тому числі цивільних, і скорочення послуг. У список також увійшли заборона на ввезення діамантів з Росії та продаж нерухомості росіянам.

"Польща і країни Балтії вважають, що робота над дев'ятим пакетом санкцій повинна вестися паралельно з переговорами про обмеження ціни на російську нафту, які ЄС зобов'язався запровадити з G7. Це має на меті значно зменшити вплив світової торгівлі цією сировиною на російський бюджет", - йдеться у виданні.

Польське радіо нагадує, Євросоюз має 5 грудня запровадити повне ембарго на російську нафту. Проте глобальна угода означає, що європейські санкції будуть дещо послаблені.

"Якщо ми хочемо скасувати ембарго, ми хочемо чогось натомість - значного удару по російському бюджету подальшими санкціями", - зазначив виданню один із дипломатів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. За словами президента Європарламенту Урсули фон дер Ляєн, робота йде повним ходом.

Нагадаємо, ми писали про те, що Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

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ЄврокомісіяСанкції проти Росії