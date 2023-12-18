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Еврокомиссия начала официальное разбирательство против Twitter: в чем причина

Понедельник 18 декабря 2023 15:16
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Еврокомиссия начала официальное разбирательство против Twitter: в чем причина Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия начала официальное разбирательство в отношении компании Twitter (X) в связи с подозрениями в нарушении обязательств. Это первое подобное расследование в рамках Закона о цифровых услугах (DSA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

DSA, вступивший в силу в ноябре прошлого года, требует от крупных онлайн-платформ и поисковых систем прилагать больше усилий для борьбы с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности, а также для защиты своих сервисов от манипулятивных технологий.

В Еврокомиссии заявили, что разбирательство будет посвящено противодействию распространению незаконного контента в ЕС и эффективности мер, принятых для борьбы с манипулированием информацией, в частности системы "заметок сообщества".

Кроме того, в центре внимания окажутся меры, принятые Twitter для повышения прозрачности своей платформы, и подозрения в обманчивом дизайне пользовательского интерфейса, например, галочки, связанные с подписными продуктами, так называемые "синие галочки".

Еврокомиссия заявила, что теперь она проведет углубленное расследование в приоритетном порядке и продолжит сбор доказательств путем направления дополнительных запросов на получение информации, проведения интервью и инспекций.

Twitter под руководством Маска

В 2022 году предприниматель Илон Маск выкупил компанию и одноименную соцсеть Twitter и стал ее гендиректором. Сразу же после покупки последовало масштабное сокращение сотрудников, в частности инженеров, повлекшее проблемы в работе самой соцсети.

В частности, предприниматель уволил весь брюссельский офис компании, что вызывает беспокойство по поводу того, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать правилам ЕС. Несоблюдение DSA может стоить компании штрафа в размере до 6% от ее годового дохода или даже побудить Еврокомиссию полностью запретить платформу.

Кроме того, Маск изменил ряд правил соцсети, в частности касательно распространения российской пропаганды и дезинформации, а также сделал платными услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно.

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