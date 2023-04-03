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Єврокомісія планує рекомендувати почати переговори з Україною та Молдовою про вступ, - ЗМІ

Фото: Єврокомісія може рекомендувати почати переговори з Україною про вступ (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Європейська комісія планує рекомендувати країнам-членам розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

За його словами, Єврокомісія планує оголосили оновлену інформацію про вступ України, Молдови та Грузії до ЄС у травні цього року. Повний звіт Єврокомісії, ймовірно, може з'явитися у жовтні.

Журналіст зазначає, що Європейська комісія розмірковує щодо рекомендації про старт переговорів про вступ України і Молдови. Водночас Грузії можуть надавати статус кандидата в члени ЄС.

"Отже, залишилося шість місяців, але робоче припущення на цей момент: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, нещодавно уряд повідомив, що Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС.

Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС можуть на саміті у грудні обговорити перспективу старту переговорів про вступ України та Молдови.

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