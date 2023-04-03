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Еврокомиссия планирует рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении, - СМИ

Фото: Еврокомиссия может рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейская комиссия планирует рекомендовать странам-членам начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, Еврокомиссия планирует объявить обновленную информацию о вступлении Украины, Молдовы и Грузии в ЕС в мае этого года. Полный отчет Еврокомиссии, вероятно, появится в октябре.

Журналист отмечает, что Европейская комиссия размышляет о рекомендации по старту переговоров о вступлении Украины и Молдовы. В то же время Грузии могут предоставлять статус кандидата в члены ЕС.

"Следовательно, осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии", - написал Йозвяк.

Напомним, недавно правительство сообщило, что Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС могут на саммите в декабре обсудить перспективу старта переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

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