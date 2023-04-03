Еврокомиссия планирует рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении, - СМИ

По его словам, Еврокомиссия планирует объявить обновленную информацию о вступлении Украины, Молдовы и Грузии в ЕС в мае этого года. Полный отчет Еврокомиссии, вероятно, появится в октябре.

Журналист отмечает, что Европейская комиссия размышляет о рекомендации по старту переговоров о вступлении Украины и Молдовы. В то же время Грузии могут предоставлять статус кандидата в члены ЕС.

"Следовательно, осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии", - написал Йозвяк.

Напомним, недавно правительство сообщило, что Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС могут на саммите в декабре обсудить перспективу старта переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.