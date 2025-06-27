ЄК підтримує старт переговорів про вступ України до Євросоюзу: тепер черга за ЄС

Вона зазначила, що ЄК підтримує початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання - тепер маємо виконати і ми", - йдеться у повідомленні.

Фон дер Ляєн підкреслила, що процес вступу базується на заслугах, а Україна, у свою чергу - заслуговує на те, щоб рухатися вперед.

Також вона заявила про рішучу підтримку України як у військовому, так і в політичному напрямках.

Зокрема, глава Єврокомісії заявила, що Євросоюз вже виділив 1 млрд євро на підтримку української оборонної промисловості — коштом прибутків від заморожених активів РФ. Вона також повідомила, що ЄС готовий авансом надати Україні залишок у 11 млрд євро з кредитного пакету G7, враховуючи потребу у цих коштах.

"Ми на шляху до досягнення цілі - передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

У політичному вимірі, за її словами, ЄС продовжить тиснути на РФ, аби змусити її до серйозного діалогу, починаючи з реального припинення вогню. З цією метою вже готується 18-й санкційний пакет, який планують погодити найближчим часом.