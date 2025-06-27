ЄК підтримує старт переговорів про вступ України до Євросоюзу: тепер черга за ЄС

Україна виконала свою частину роботи для початку переговорів про вступ в ЄС. Тепер черга за Європейським союзом.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис та пост з трансляцією.
Вона зазначила, що ЄК підтримує початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.
"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання - тепер маємо виконати і ми", - йдеться у повідомленні.
Фон дер Ляєн підкреслила, що процес вступу базується на заслугах, а Україна, у свою чергу - заслуговує на те, щоб рухатися вперед.
Також вона заявила про рішучу підтримку України як у військовому, так і в політичному напрямках.
Зокрема, глава Єврокомісії заявила, що Євросоюз вже виділив 1 млрд євро на підтримку української оборонної промисловості — коштом прибутків від заморожених активів РФ. Вона також повідомила, що ЄС готовий авансом надати Україні залишок у 11 млрд євро з кредитного пакету G7, враховуючи потребу у цих коштах.
"Ми на шляху до досягнення цілі - передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
У політичному вимірі, за її словами, ЄС продовжить тиснути на РФ, аби змусити її до серйозного діалогу, починаючи з реального припинення вогню. З цією метою вже готується 18-й санкційний пакет, який планують погодити найближчим часом.
Нагадаємо, що 26 і 27 червня у Брюсселі проходимо частина лідерів країн ЄС.
Зокрема, вчора президент Володимир Зеленський був запрошений і виступив на цьому саміті. Під час своєї промови він заявив, що Україна чекає від країн ЄС чіткого сигналу про майбутнє членство в блоці.
Він зазначив, що таким сигналом може стати початок вступних переговорів.
"Зараз необхідна чітка політична заява про те, що Україна твердо йде європейським шляхом і що Європа виконує свої обіцянки. Будь-яка затримка з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент - привід засумніватися в словах і зобов'язаннях Європи", - сказав глава держави.
Як уже відомо, за підсумками першого дня зустрічі всі країни ЄС, за винятком однієї, висловили готовність продовжувати фінансову допомогу Україні і робити це в довгостроковій перспективі.
Однак це рішення не підтримувала Угорщина. Це означає, що відкриття першого переговорного кластера не буде доти, доки Будапешт не змінить свою позицію.
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