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ЕК поддерживает старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз: теперь очередь за ЕС

Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина выполнила свою часть работы для начала переговоров о вступлении в ЕС. Теперь очередь за Европейским союзом.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение и пост с трансляцией.

Она отметила, что ЕК поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

"Под непрерывным огнем Украина проводит реформу за реформой. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства - теперь должны выполнить и мы", - говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления базируется на заслугах, а Украина, в свою очередь - заслуживает того, чтобы двигаться вперед.

Также она заявила о решительной поддержке Украины как в военном, так и в политическом направлениях.

В частности, глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз уже выделил 1 млрд евро на поддержку украинской оборонной промышленности - за счет доходов от замороженных активов РФ. Она также сообщила, что ЕС готов авансом предоставить Украине остаток в 11 млрд евро из кредитного пакета G7, учитывая потребность в этих средствах.

"Мы на пути к достижению цели - передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. И мы готовы заранее предоставить остаток в 11 миллиардов евро из кредитов G7, ведь понимаем, насколько важно Украине получить эти средства уже сейчас", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

В политическом измерении, по ее словам, ЕС продолжит давить на РФ, чтобы заставить ее к серьезному диалогу, начиная с реального прекращения огня. С этой целью уже готовится 18-й санкционный пакет, который планируют согласовать в ближайшее время.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, что 26 и 27 июня в Брюсселе проходим часть лидеров стран ЕС.

В частности, вчера президент Владимир Зеленский был приглашен и выступил на этом саммите. В ходе своей речи он заявил, что Украина ждет от стран ЕС четкого сигнала о будущем членстве в блоке.

Он отметил, что таким сигналом может стать начало вступительных переговоров.

"Сейчас необходимо четкое политическое заявление о том, что Украина твердо идет по европейскому пути и что Европа выполняет свои обещания. Любая задержка со стороны Европы на данном этапе может создать глобальный прецедент - повод усомниться в словах и обязательствах Европы", - сказал глава государства.

Как уже известно, по итогам первого дня встречи все страны ЕС, за исключением одной, выразили готовность продолжать финансовую помощь Украине и делать это в долгосрочной перспективе.

Однако это решение не поддерживала Венгрия. Это значит, что открытие первого переговорного кластера не будет до тех пор, пока Будапешт не изменит свою позицию.

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