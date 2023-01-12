Єврокомісія підтримує плани Естонії щодо конфіскації фінансових активів РФ

Варто зазначити, що Єврокомісія не проти, щоб Естонія розпочала процедуру конфіскації російських активів, не чекаючи інших країн Європейського союзу.

Крім того, Віганд зазначив, що запровадження в ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій прискорить процес вилучення активів РФ.

"Звичайно, буде добре, якщо держави-члени ЄС робитимуть кроки в цьому напрямку", - зазначив він.