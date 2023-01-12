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Єврокомісія підтримує плани Естонії щодо конфіскації фінансових активів РФ

Фото: Єврокомісія підтримує плани Естонії щодо конфіскації фінансових активів РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Європейська комісія підтримує ідею Естонії розпочати вилучення російських фінансових активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Єврокомісії Крістіана Віганда.

Варто зазначити, що Єврокомісія не проти, щоб Естонія розпочала процедуру конфіскації російських активів, не чекаючи інших країн Європейського союзу.

Крім того, Віганд зазначив, що запровадження в ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій прискорить процес вилучення активів РФ.

"Звичайно, буде добре, якщо держави-члени ЄС робитимуть кроки в цьому напрямку", - зазначив він.

Нагадаємо, Естонія планує цього місяця надати юридичний план арешту російських активів у країні. За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.

Також ми писали, що Естонія має намір першою у Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні.

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ЕстоніяРосійська ФедераціяКонфіскація майна