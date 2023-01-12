Еврокомиссия поддерживает планы Эстонии по конфискации финансовых активов РФ

Стоит отметить, что Еврокомиссия не против, чтобы Эстония начала процедуру конфискации российских активов, не дожидаясь других стран Европейского союза.

Кроме того, Виганд отметил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций ускорит процесс изъятия активов РФ.

"Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", - отметил он.