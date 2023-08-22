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Єврокомісія перерахувала Україні ще один транш на 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Україна, Вівторок 22 серпня 2023 12:45
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Єврокомісія перерахувала Україні ще один транш на 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Фото: Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія перерахувала Україні черговий транш на 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримає у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях відновити та зберегти державу. Сьогодні ми перерахували ще Україні ще 1,5 млрд євро. І буде більше, цього року та пізніше", - написала вона.

Як зазначили в Мінфіні, у цілому у 2023 році Україна отримала вже 12 млрд євро пільгового кредитного фінансування в рамках Макрофінансової допомоги із передбачених цією програмою 18 млрд євро.

Термін погашення кредиту складає 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватиме ЄС.

Макрофінансова допомога, як і в попередні періоди, спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, повідомили в Мінфіні.

Наступні транші в рамках масштабної програми Макрофінансової допомоги очікуються до кінця 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов структурної політики.

Макрофінансова допомога

ЄС та його держави-члени надали Україні понад 80 млрд євро. У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Із цієї суми вже виплачено 12 млрд євро.

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського Союзу, який включає гранти, позики та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

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