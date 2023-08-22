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Еврокомиссия перечислила Украине еще один транш на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Украина, Вторник 22 августа 2023 12:45
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Еврокомиссия перечислила Украине еще один транш на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Фото: Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получит в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен в Twitter.

"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях восстановить и сохранить государство. Сегодня мы перечислили еще Украине еще 1,5 млрд. евро. И будет больше, в этом году и позже", - написала она.

Макрофинансовая помощь

ЕС и его государства-члены выделили Украине около 80 млрд евро. В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Из этой суммы уже выплачено 12 млрд евро.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского Союза, включающего гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

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