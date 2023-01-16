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Єврокомісія перерахує перші 3 млрд макрофіну для України вже завтра

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська комісія перерахує перші 3 млрд євро з макрофінансової допомоги для України вже завтра, 17 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.

Вона зазначила, що допомога Україні у забезпеченні її фінансових потреб для протистояння російській агресії надзвичайно важлива та невідкладна.

"Комісія діє з максимальною швидкістю та рішучістю: вже завтра ми виплатимо перші 3 млрд євро з 18 млрд євро макрофінансової підтримки погодженої в грудні", - написала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Україна та Євросоюз підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Так, у грудні саміт ЄС офіційно схвалив пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.

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ЄврокомісіяЕвросоюзУрсула фон дер Ляйєн