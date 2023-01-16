Еврокомиссия перечислит первые 3 млрд макрофина для Украины уже завтра

Она отметила, что помощь Украине в обеспечении ее финансовых потребностей для противостояния российской агрессии очень важна и неотложна.

"Комиссия действует с максимальной скоростью и решительностью: уже завтра мы выплатим первые 3 млрд евро из 18 млрд евро макрофинансовой поддержки согласованной в декабре", - написала она.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Так, в декабре саммит ЕС официально одобрил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.