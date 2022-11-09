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Єврокомісія озвучила пропозицію про надання Україні 18 млрд євро макрофіну на 2023 рік

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейська комісія представила пропозицію щодо надання Україні макрофіну у розмірі 18 млрд євро в наступному році. Це допоможе покрити частину дефіциту бюджету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, європейському комісару із питань торгівлі Валдісу Домбровскісу й уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС.

"Очікуємо на позитивне рішення Європейського парламенту та Ради ЄС", - додав прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Євросоюз не зможе виділити Україні обіцяні 3 млрд євро, які передбачені відповідно до програми макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро.

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Війна в УкраїніЄврокомісіяДенис Шмигаль