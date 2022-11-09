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Еврокомиссия озвучила предложение о предоставлении Украине 18 млрд евро макрофина на 2023 год

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине макрофина в размере 18 млрд евро в следующем году. Это поможет покрыть часть дефицита бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Очень важна инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы. Средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит 38 млрд долларов", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса и правительство Чехии за решительное адвокатирование этой инициативы в ЕС.

"Ожидаем положительного решения Европейского парламента и Совета ЕС", - добавил премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Евросоюз не сможет выделить Украине обещанные 3 млрд евро, предусмотренные в соответствии с программой макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро.

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Война в УкраинеЕврокомиссияДенис Шмыгаль