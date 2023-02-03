Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС

Зміст містить аналіз того, на якому етапі перебувають країни щодо відповідності законодавству ЄС.

"Звіти доповнюють Висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року. Європейська Рада надала європейську перспективу трьом країнам і статус кандидата Україні та Молдові відповідно до Висновків, які визначають низку пріоритетів, що мають бути вирішені в цьому контексті", - пише пресслужба.

Зазначається, що усі країни оцінювались на основі однакових критерії та їх власних заслуг.

Ознайомитись з аналітичним аналізом щодо України можна за посиланням.

Який наступний крок?

Звіти пропонують рекомендації для майбутньої роботи країни.

"Європейська Комісія продовжить надавати Україні, Молдові та Грузії рекомендації та підтримку в цьому питанні, щоб допомогти трьом країнам у подальшій адаптації до стандартів і норм ЄС, що охоплюють все законодавство ЄС", - додає пресслужба.

Також комісія звітуватиме про прогрес, який досягнули країни у виконанні реформ в рамках "пакету розширення", який відбудеться восени.