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Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС

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П'ятниця 03 лютого 2023 14:25
Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС Фото: Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС (pixabey)
Автор: Сергій Пишкін

Європейська Комісія оприлюднила аналітичний звіт з оцінкою спроможності України, Молдови й Грузії взяти на себе зобов'язання, пов'язані з членством в ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зміст містить аналіз того, на якому етапі перебувають країни щодо відповідності законодавству ЄС.

"Звіти доповнюють Висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року. Європейська Рада надала європейську перспективу трьом країнам і статус кандидата Україні та Молдові відповідно до Висновків, які визначають низку пріоритетів, що мають бути вирішені в цьому контексті", - пише пресслужба.

Зазначається, що усі країни оцінювались на основі однакових критерії та їх власних заслуг.

Ознайомитись з аналітичним аналізом щодо України можна за посиланням.

Який наступний крок?

Звіти пропонують рекомендації для майбутньої роботи країни.

"Європейська Комісія продовжить надавати Україні, Молдові та Грузії рекомендації та підтримку в цьому питанні, щоб допомогти трьом країнам у подальшій адаптації до стандартів і норм ЄС, що охоплюють все законодавство ЄС", - додає пресслужба.

Також комісія звітуватиме про прогрес, який досягнули країни у виконанні реформ в рамках "пакету розширення", який відбудеться восени.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 3 лютого, відбудеться саміт Україна-ЄС під час якого можуть озвучити першу оцінку виконання рекомендацій щодо вступу до ЄС.

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