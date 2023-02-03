Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС
Європейська Комісія оприлюднила аналітичний звіт з оцінкою спроможності України, Молдови й Грузії взяти на себе зобов'язання, пов'язані з членством в ЄС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
Зміст містить аналіз того, на якому етапі перебувають країни щодо відповідності законодавству ЄС.
"Звіти доповнюють Висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року. Європейська Рада надала європейську перспективу трьом країнам і статус кандидата Україні та Молдові відповідно до Висновків, які визначають низку пріоритетів, що мають бути вирішені в цьому контексті", - пише пресслужба.
Зазначається, що усі країни оцінювались на основі однакових критерії та їх власних заслуг.
Ознайомитись з аналітичним аналізом щодо України можна за посиланням.
Який наступний крок?
Звіти пропонують рекомендації для майбутньої роботи країни.
"Європейська Комісія продовжить надавати Україні, Молдові та Грузії рекомендації та підтримку в цьому питанні, щоб допомогти трьом країнам у подальшій адаптації до стандартів і норм ЄС, що охоплюють все законодавство ЄС", - додає пресслужба.
Також комісія звітуватиме про прогрес, який досягнули країни у виконанні реформ в рамках "пакету розширення", який відбудеться восени.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 3 лютого, відбудеться саміт Україна-ЄС під час якого можуть озвучити першу оцінку виконання рекомендацій щодо вступу до ЄС.
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