Еврокомиссия обнародовала отчет о соответствии Украины законодательству ЕС
Европейская Комиссия обнародовала аналитический отчет с оценкой возможности Украины, Молдовы и Грузии взять на себя обязательства, связанные с членством в ЕС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Отчет содержит анализ того, на каком этапе находятся страны в соответствии с законодательством ЕС.
"Отчеты дополняют Выводы по заявкам трех стран на членство в ЕС, принятые Европейской Комиссией в июне 2022 года. Европейский Совет предоставил европейскую перспективу трем странам и статус кандидата Украине и Молдове в соответствии с Выводами, определяющими ряд приоритетов, которые должны быть решены в этом контексте ", - пишет пресс-служба.
Все страны оценивались на основе одинаковых критериев и их собственных заслуг.
Ознакомиться с аналитическим анализом по Украине можно по ссылке.
Каков следующий шаг?
Отчеты предлагают рекомендации по предстоящей работе страны.
"Европейская Комиссия продолжит предоставлять Украине, Молдове и Грузии рекомендации и поддержку в этом вопросе, чтобы помочь трем странам в дальнейшей адаптации к стандартам и нормам ЕС, охватывающим все законодательство ЕС", - добавляет пресс-служба.
Также комиссия будет отчитываться о прогрессе, который достигли страны в выполнении реформ в рамках "пакета расширения", который состоится осенью.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 3 февраля состоится саммит Украина-ЕС, во время которого могут озвучить первую оценку выполнения рекомендаций по вступлению в ЕС.
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