Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Росії

Фон дер Ляйєн зазначила, що російський диктатор Володимир Путін не лише веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів, томі він має заплатити за це.

"По-перше, ми пропонуємо подальші заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів", - сказала вона.

Так, ЄС націлюється на багато промислових товарів, які потрібні Росії, і які вона не може отримати з інших країн, таких як Китай. Йдеться про електроніку, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин і двигунів, запчастини для вантажівок і реактивних двигунів, а також товари для будівельного сектору, які можуть застосовувати російські військові, такі як антени чи крани.

"По-друге, ми й надалі обмежуватимемо експорт товарів подвійного призначення та передових технологій. Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можна використовувати в російських системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети, гелікоптери", - сказала президент Єврокомісії.

Окрім того, ЄС вперше в історії вирішив додати структури третіх країн, які використовуються Росією для обходу санкцій.

Так, Іранська Революційна гвардія надає Росії безпілотники Shahed для нападу на цивільну інфраструктуру в Україні. Тому ЄС додає сім іранських організацій до списку. Блок готовий і далі вводити санкції проти країн, які постачають Росії важливі технології.

До того ж, ЄС запроваджує санкції проти російської машини пропаганди. ЄС пропонуємо внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками Росії. Йдеться про понад 100 нових імен у списку.

Євросоюз також вводить нові заходи для запобігання обходу санкцій.

"Ми відстежуватимемо олігархів, які намагаються сховатися чи продати свої активи, щоб уникнути санкцій. І разом з державами-членами ми створимо огляд усіх заморожених активів російського центрального банку, які зберігаються в ЄС. Нам потрібно знати, де вони розташовані та скільки вони коштують. Це надзвичайно важливо з огляду на можливе використання державних активів Росії для фінансування реконструкції України", - сказала фон дер Ляйєн.

Вона закликала держави-члени швидко прийняти цей новий пакет санкцій. За її словами, мета полягає в тому, щоб разом із партнерами з G7 запровадити подальші значні санкції до 24 лютого - рівно через рік після того, як Путін розпочав свою імперську війну.

Як повідомлялося раніше, США готують новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

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