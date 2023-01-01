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Єврокомісія назвала головування Швеції в ЄС "вирішальним" для підтримки України

Фото: президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 грудня, Швеція прийняла головування в ЄС. Президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн оптимістично прокоментувала цю подію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в Twitter.

"Швеція бере на себе головування в Раді ЄС у вирішальний час", - заявила Фон дер Ляйен.

Вона наголосила, що буде підтримувати Швецію, адже її головування буде вирішальним в підтримці України щодо війни яку розпочала Росія.

"Ваше лідерство буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України", - зазначила президент Єврокомісії.

Президент України Володимир Зеленський також привітав Швецію з вступом в нові повноваження. Зеленський також зазначив, що Україна очікує подальших практичних кроків на шляху інтеграції в ЄС.

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, Швеція змінила Чехію на посту голови Ради Євросоюзу. Дана ротація відбувається в ЄС один раз на шість місяців.

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ШвеціяЕвросоюзУрсула фон дер Ляйєн