Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины

"Швеция берет на себя председательство в Раде ЄС в решающее время", - заявила Фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что будет поддерживать Швецию, ведь ее председательство будет решающим в поддержке Украины в отношении войны, которую начала Россия.

"Ваше лидерство будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины", – отметила президент Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский также приветствовал Швецию со вступлением в новые полномочия. Зеленский также отметил, что Украина ожидает дальнейших практических шагов по пути интеграции в ЕС.