Швеція змінила Чехію на посту голови Ради Євросоюзу
З 1 січня 2023 року до Швеції перейшло право головування в Раді Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi.lv.
Як зазначає видання, ця скандинавська країна змінює на посаді країни-голови Чехію. Це запланована ротація, що відбувається раз на шість місяців.
Раніше, як повідомляв шведський уряд, Стокгольм оголосив пріоритетні напрями головування в ЄС - безпека, сталий розвиток, перехід на "зелену" енергетику та демократичні цінності.
"Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для Союзу в цілому. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобальних поставок продовольства та енергоносіїв", - заявила влада на офіційному сайті шведського головування в ЄС.
На думку Стокгольма, необхідно забезпечити постійну співпрацю з надійними партнерами, зокрема міцні трансатлантичні зв'язки, особливо у час, коли в Європі, а саме в Україні, триває жорстка війна, розпочата російською агресією. Швеція пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Україні, а також підтримувати її на шляху до ЄС.
Шведська влада зазначила, що європейські економіки серйозно постраждали внаслідок війни в Україні і через маніпуляцій з енергоносіями з боку Росії. Однак це не повинно зупиняти ЄС на шляху переходу до екологічніших варіантів економічного розвитку, наголосили у Стокгольмі.
Днями РБК-Україна повідомляло, що Рада ЄС закликає встановити механізм щодо припинення членства Росії у Раді безпеки ООН, оскільки вона зухвало порушує міжнародне право. Про це висловився голова Європейської ради Шарль Мішель.
Нагадаємо, що Рада ЄС погодила рішення про збільшення фінансування європейського фонду миру. Йдеться про суму в 2 млрд євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.