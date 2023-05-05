Єврокомісія найближчими днями запропонує 11-й пакет санкцій проти Росії, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"У ЄС мають намір обговорити це на зустрічі наступного середовища, але поки неясно, чи надійде пропозиція сьогодні, до понеділка чи пізніше", - йдеться у матеріалі.

Поки не зрозуміло, чи збирається Єврокомісія запроваджувати санкції проти третіх країн за недотримання вже запроваджених обмежень.

"Ця ідея була піднята з представниками ЄС минулого тижня, але неясно, чи увійде вона у фактичну пропозицію, бо ця тема дуже делікатна", - пише Politico.